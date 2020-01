EN DIRECT - Âge-pivot retiré : la CGT "plus que jamais déterminée à obtenir le retrait de la réforme des retraites

PRÉVISIONS SNCF POUR DIMANCHE 12 JANVIER





National :

- TER : 5 circulations sur 10 en moyenne

- TGV : 4 trains sur 5 en moyenne

- Ouigo : 4 trains sur 5

- Intercités : 2 trains sur 5

Paris – Clermont-Ferrand : 4 allers-retours

Paris – Toulouse : 2 allers-retours

Bordeaux – Marseille : 3 allers-retours

Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller

Nantes – Bordeaux : aucune circulation

Nantes – Tours – Lyon : 1 aller-retour





International :

- Eurostar : 9 trains sur 10

- Thalys : 9 trains sur 10

- Lyria (liaison France – Suisse) : 1 train sur 2

- TGV INOUI vers l’Italie : 1 train sur 3

- SNCF-DB et ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 3 trains sur 5

- RENFE-SNCF et Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2





Île de France :

- Transilien : 2 trains sur 5 en moyenne

- RER A : 3 trains par heure sur la branche Cergy (Poissy est desservie par la Ligne J). L’interconnexion est assurée à Nanterre Préfecture.

- RER B Nord : 1 train sur 2 toute la journée. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.

- RER C : 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h, entre Paris-Austerlitz et Brétigny et entre Paris-Austerlitz et Massy. 1 train par heure entre 9h et 16h, de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies. Les gares d’Ablon, Villeneuve-le-Roi et Athis-Mons ne sont pas desservies dans le sens Paris-Austerlitz - Juvisy.

- RER D Nord : 1 train sur 2. Les trains sont terminus origine Châtelet.

- RER D Sud : 2 trains sur 5 sur l’axe Paris Gare de Lyon - Corbeil et sur l’étoile de Corbeil. 1 train sur 3 sur l’axe Paris Gare de Lyon - Melun toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Paris Gare de Lyon.

- RER E : 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches.