EN DIRECT - Réforme des retraites : dans une tribune, des députés En Marche estiment que "l'âge pivot serait injuste socialement"

IL Y A DU MIEUX





Pour la première fois depuis le début du mouvement de grève, seulement deux lignes de métro seront totalement fermées lundi à Paris.





Le trafic RATP connaîtra comme prévu une "amélioration significative" lundi, veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, avec 14 lignes de métro fonctionnant normalement ou partiellement.





Les lignes 1 et 14 du métro fonctionneront toute la journée, comme les jours précédents. Sur toutes les autres lignes, à l'exception de la 7bis et de la 13 qui resteront fermées, le trafic sera limité aux heures de pointe, et parfois seulement le matin ou le soir, avec une fréquence réduite. Sur les RER A et B (zone RATP), le trafic restera très perturbé mais sera assuré de 06H30 à 19H30.