EN DIRECT - Réforme des retraites : l'Unsa RATP appelle à "installer le mouvement dans la durée"

RÉFORME PAS "ACCEPTABLE ET ACCEPTÉES", POUR LA CGT





Philippe Martinez de la CGT au micro de TF1 : "On voit bien que c'est deux choix de sociétés qui s'affrontent, entre le sien et celui que propose la CGT. Celui d'Edouard Philippe est un système qui va individualiser notre régime de retraites et le notre qui propose de renforcer la solidarité. (...) Ce qui ressort du discours du Premier ministre, c'est que l'âge de la retraite est repoussé et qu'il va falloir travailler plus longtemps. Je ne crois pas, compte tenu du mécontentement dans le pays, que ce soit acceptable et accepté".