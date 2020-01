EN DIRECT - Berger répète son opposition à la réforme des retraites : "Si l'âge-pivot reste dans la loi, c'est non"

La CGT, la CFE-CGC et la FSU, opposées à la réforme des retraites, ont claqué la porte de ce qui devait être le "lancement de la concertation" sur la future prise en compte de la pénibilité dans la fonction publique, en présence de leur secrétaire d'État, Olivier Dussopt, et son homologue aux retraites, Laurent Pietraszewski, "resté seulement 15 minutes", selon ces syndicats.

Une ordonnance précisera "les modalités d'adaptation" du système universel de retraite aux "caractéristiques et contraintes particulières" de Saint-Pierre et Miquelon, dont le régime d'assurance vieillesse dispose de spécificités liées aux conditions climatiques particulières, a assuré mercredi le secrétaire d'Etat chargé des retraites Laurent Pietraszewski.

Une cinquantaine de syndicalistes et Gilets jaunes mobilisés contre la réforme des retraites ont barré mercredi par un tas d'ordures l'accès à la permanence à Albi de la députée LaREM du Tarn Marie-Christine Verdier-Jouclas. Elle a annoncé à l'AFP qu'elle portera plainte "directement contre les personnes et les organisations syndicales".

Le Premier ministre Edouard Philippe a répété son ouverture mercredi soir à Matignon devant une poignée de députés de la majorité. "J'ai toujours dit que si les organisations syndicales proposaient autre chose (que l'âge pivot, ndlr), peut-être avec un cocktail de mesures plutôt qu'une seule, peut-être avec des mesures plus individualisées, plus progressives, du moment qu'on dit comment on arrive à l'équilibre en 2027 en même temps qu'on réforme le système, ça me va", a-t-il déclaré selon un participant.

Le député insoumis est l'invité de LCI : "Il faut arrêter la grève, et pour l'arrêter, il faut retirer la réforme. Emmanuel Macron avait été élu, son programme concernant les retraites ne prévoyait ni de toucher à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. Or, c'est ce qui va arriver. Mais le gouvernement n'a pas l'air d'être raisonnable. Les premières victimes de la grève, ce sont les grévistes, eux-mêmes, qui perdent de l'argent."

L'espérance de vie augmentant, on va bientôt passer plus de temps à ne pas travailler que l'inverse : "C'est soutenable, d'autant que, quand le temps de travail recule, l'espérance de vie augmente. Mais nous avons un souci de répartition des richesses : un salarié français travaille aujourd'hui 45 jours par an pour un actionnaire. C'était neuf dans les années 1980. En répartissant mieux les richesses, on saura financer un départ à la retraite plus tôt."

"Travailler plus longtemps n'est pas une fatalité : le travailleur français produit trois fois plus que dans les années 1970, c'est donc une question de répartition".

" Travailler plus longtemps n’est pas une fatalité" selon le député du Nord et coordinateur de La France Insoumise. Pour Adrien Quatennens, "La retraite à 60 ans c’est le progrès (...) Le progrès n'est pas de toujours travailler davantage".

"On peut financer un départ à la retraite à 60 ans avec un bon niveau de pension en faisant en sorte que les femmes soient payées autant que les hommes à travail égal et en augmentant les retraites et les cotisations"

Le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a assuré, ce matin sur BFM, qu'il n'y aurait pas de clause du grand-père à la RATP ou à la SNCF. Un dispositif qui veut que les conséquences d'une réforme pour une profession soit appliquée aux nouveaux entrants et non aux travailleurs en poste... tout en rappelant son "attachement à construire des compromis rapides".

Le député insoumis s'exprime depuis Marseille, où va commencer le défilé contre la réforme des retraites : "Le gouvernement joue le pourrissement et espère que les gens vont se résigner face à leurs pertes de salaire. Ils ont parié sur un rétrécissement de la base sociale de la lutte, et c'est le contraire qui se produit, avec l'entrée dans le conflit de secteurs inhabituels : les avocats, les danseurs, etc."

"La question de l'équilibre ne nous désintéresse pas, mais on ne peut pas la traiter par une mesure injuste que cet âge pivot. Si l'âge pivot reste dans la loi, pour la CFDT, c'est non, c'est clair", a-t-il déclaré au 36e jour de mobilisation contre le projet.

36 jours. Ce jeudi, la France connaît une nouvelle journée de grève ainsi qu'une nouvelle journée de manifestations. Le nouveau rendez-vous dans la rue sera l'occasion de tester les forces en présence, avant une nouvelle mobilisation samedi 11 janvier. L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-CFE-CGC-FSU continue de réclamer le retrait pur et simple du projet, âge-pivot ou non, après plus d'un mois de mobilisation et déjà trois journées d'actions interprofessionnelles, les 5, 10 et 17 décembre.

En plus des perturbations dans les transports terrestres, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) prévoit des "perturbations et des retards" possibles dans l'aérien. Elle a demandé aux compagnies d'annuler un tiers des vols programmés au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Toulouse.

Dans les écoles, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, annonce 40% de grévistes parmi les enseignants jeudi.