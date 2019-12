EN DIRECT - Grève à la SNCF : le trafic des trains encore "très perturbé" vendredi, consultez les prévisions

PAS DE TRÊVE À NOËL?





"Pourquoi y aurait-il une trêve à Noël?", se demande Laurent Brun. Invité sur LCI, le secrétaire général de la CGT cheminots souligne que, dès lors que le syndicat majoritaire à la SNCF est parti dans une "grève reconductible", il s'arrêtera "soit quand il n'y aura plus de grévistes, soit quand le gouvernement aura répondu aux revendications".

Un bras de fer sur la durée qui n'enchante cependant pas le chef de file de la CGT Cheminots. Il rappelle que, si la contestation s'étale jusqu'aux fêtes, il aura "perdu 1.300 euros de salaire". "Vous pensez que c'est une joie pour les salariés ?" , demande-t-il avant d'estimer que ce type de blocage est "le seul outil" pour se faire entendre.





Pour Laurent Brun, la responsabilité d'un blocage pendant les fêtes incombe au gouvernement. "Nous voulons aussi que le conflit cesse le plus vite possible", a-t-il lancé, et ce "par l’abandon de la réforme de la retraite par points". "On a des échéances avant Noël", rappelle-t-il. Et d'espérer que le gouvernement "reviendra à la raison" notamment après la mobilisation de mardi prochain qu'il prédit "extrêmement puissante".