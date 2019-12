EN DIRECT - Grève à la SNCF et la RATP : trafic en amélioration vendredi mais toujours "très perturbé"

PRÉVISIONS RATP CE MERCREDI





Si le trafic sera "perturbé" à la RATP, reste qu'il est en légère amélioration.





Métro

Comme d'habitude, les deux rames automatiques circuleront normalement avec cependant un "risque de saturation" : la 1 et la 14;

Huit lignes, contre six les semaines dernières, seront ouvertes aux heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30) avec plusieurs stations fermées : 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11;

Il n'y a plus que six lignes de métro totalement fermées : 3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13.





Tram

Le trafic sera "normal" sur les lignes 2, 5, 6 et 8 et "quasi normal" sur la 7. Seule la 3b n'aura que quatre tramways sur cinq. La ligne 1 et la 3a seront ouvertes aussi sauf entre midi et 14h30 et après 22h.





RER

RER A : 1 train sur 2;

RER B : 1 train sur 3 sans interconnexion à gare du Nord.





Bus

60% du trafic sera assuré selon la RATP.





Accès aux aéroports

Le trafic sera "normal" pour l'Orlybus tandis que seuls 2 bus sur 3 circuleront pour le Roissybus.