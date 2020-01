EN DIRECT - Grèves : la situation de la SNCF est "grave" et "préoccupante", affirme son PDG

CFDT

C'est Laurent Berger, auteur de la proposition de conférence de financement, qui prend la parole. "Il y a eu un constat à partir de chiffres illustrant que, sur un certain nombre de sujets, pénibilité, minimum contributif ou transition de carrières, il y a une volonté de discussion. On va s'inscrire dans ces discussions. On va aussi s'inscrire dans les réunions sectorielles, Education nationale, service hospitalier..."





"On note la volonté d'ouverture sur la question du financement du système des retraites. Cependant, cette ouverture doit aller plus loin, en rejetant la question de l'âge pivot, dont on sait qu'il procure du rejet au sujet de l'âge pivot. La CFDT va continuer son action : la pétition, qui est partie très, très fort, une interpellation des parlementaires et des actions de sensibilisation auprès des citoyens. Les militants de la CFDT, le 11, seront mobilisés, en région, selon des modalités qui seront discutées par chaque fédération."





"Nous, on réclame que tout soit sur la table, sur le financement à moyen et long terme. Il faut prendre le temps de faire tout ça. Si l'objectif, c'est de recycler l'âge pivot, la réponse est non. Il serait de bon ton qu'il soit retiré de l'âge actuel, sinon la CFDT ne s'inscrira pas durablement dans cette discussion."