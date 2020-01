EN DIRECT - Retraites : "Il y a un désir assez fort de la population que cette grève prenne fin", estime Marlène Schiappa

RATP





Sur LCI, la conductrice de bus et gréviste Linda Chekalil a été sévère avec la CFDT, qui s'est satisfaite du geste du gouvernement à propos de l'âge pivot. "Le gouvernement, c’est bien qu’il négocie avec des syndicats, mais ça serait bien qu’il négocie aussi avec des syndicats qui sont d’accord avec la base, les grévistes car il y a beaucoup de gens non syndiqués. Ce qu’a négocié la CFDT sur l’âge pivot c’est du pipeau. J’en appelle à la responsabilité du gouvernement d’entendre ses citoyens et son peuple en colère."

"Il y a des syndicats qui ne nous représentent pas, en tout cas pas moi, et ce qu’est parti négocier la CFDT ce n’est pas ce que j’ai demandé depuis le 5 décembre. Je ne vois pas pourquoi elle se permettrait, au nom de tous les grévistes, d’aller négocier quelque chose et et de l’acter comme une victoire. (…) Pour nous ce n’est pas une victoire, c’est juste un leurre."