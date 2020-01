EN DIRECT - Réforme des retraites : "Je pense qu'Edouard Philippe a compris qu'il fallait retirer l'âge pivot"

La SNCF affirme dans son communiqué que 80% des TGV Inoui et Ouigo et 60% des TER seront assurés jusqu'au dimanche 12 janvier.

"Notre ambition est d'avoir un système universel et pérenne et équilibré pour des dizaines d'années", lui a rétorqué la porte-parole Sibeth Ndiaye. Confrontée aux annonces de retraites spécifiques pour certaines professions, elle a répondu que "l'universalité ce n'est pas l'uniformité".

"C'est projet contre projet" a résumé Catherine Perret à propos des désaccords entre CGT et gouvernement. Alors que Sibeth Ndiaye reproche au syndicat d'être "dans le tout ou rien", elle lui a rappelé que la CGT avait "porté un projet global alternatif à votre réforme" et ce depuis deux ans.

"Nous appelons à préparer des actions pour les 14, 15 et 16, dont les modalités seront précisées samedi soir en fonction de la réussite du (samedi) 11", nouvelle date de mobilisation interprofessionnelle, a indiqué Eric Beynel, porte-parole de Solidaires, après plus de quatre heures de réunion au siège de FO.

Régimes spéciaux : l’Etat s’engage à revaloriser la "rémunération" des enseignants et des chercheurs. Cet "engagement" figure dans le "l'article premier" du projet de loi ordinaire, est censé garantir un "même niveau de retraite pour les enseignants et chercheurs que pour des corps équivalents de même catégorie de la fonction publique". Il "sera rempli dans le cadre" de lois de programmation de l'Education nationale et de la Recherche, précise le texte.

Emmanuel Macron soit intervenir ce soir à 18h30 devant les membres de la Convention citoyenne pour le Climat et échanges au Palais d'Iéna. On ignore s'il y a ou non un lien entre les deux événements.

" Nous avons toutes voies et moyens de modifier et de faire évoluer le texte au gré de ce que sera la conférence de financement."

"On a alors prévenu les aiguilleurs qui ont arrêté la circulation", a-t-il ajouté. "On a levé l'action au bout de deux heures".

Par ailleurs, la CPME a rappelé son opposition "au fait qu'il ne faut pas augmenter les cotisations au risque de se lancer dans une guerre des générations", privilégiant plutôt de "s'accorder pour déplacer l'âge de départ à la retraite". Et d'assurer : "Il ne faut pas se faire d'illusion, il faudra travailler plus longtemps".

La CPME, qui défend les intérêts des petites et moyennes entreprises, a parlé à la presse après sa rencontre avec Matignon. "Nous avons demandé à ce que le gouvernement puisse imaginer un régime complémentaire pour améliorer la retraite des professions libérales et indépendante". Une demande qui intervient alors que les avocats voient leur caisse autonome être menacée par la réforme.

Au tour de Laurent Escure, secrétaire général de l'Unsa, l'autre syndicat favorable à la réforme par points, de s'exprimer suite à son entretien avec Edouard Philippe à Matignon : "On peut partager l'idée qu'un régime par répartition devait être à l'équilibre, puisqu'on ne veut pas d'un régime par capitalisation ou étatisé, c'est à dire que seuls les parlementaires seraient capables de déterminer le niveau des pensions chaque année. Donc on est d'accord sur l'équilibre, c'est la base même de ce régime."

Pour autant, l'Unsa a rappelé son opposition à toute forme d'âge-pivot. "On a demandé au Premier ministre de le retirer du tapis. Je pense qu'il a compris, tout comme il a entendu notre engagement sur le fait que le compromis d'équilibre devrait être trouvé parallèlement au projet de loi. Si c'est ce qui se passe dans les jours qui viennent ou les heures qui viennent, on pourra créer les conditions d'un travail permettant un compromis."

Nouveau rassemblement de grévistes de la RATP et de la SNCF, à la gare de Vincennes. Le patron de la CGT RATP Michel Leben a assuré que "tous les grévistes étaient déterminés à poursuivre cette grève. Les assemblées générales de ce matin et la manifestation d'hier le démontrent bien. La motivation et la détermination des salariés aussi".

Jeudi 9 janvier, des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé partout en France pour la quatrième journée de manifestations interprofessionnelles contre la réforme des retraites, après plus d'un mois de conflit entre syndicats et exécutif. Au 36e jour de grève, 452.000 manifestants ont été recensés par le ministère de l'Intérieur, dont 56.000 à Paris, là où la CGT a recensé plus de 300.000 personnes dans la matinale. Ce jeudi soir, l'intersyndicale formée par la CGT, FO, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse a appelé à de nouvelles actions les 14, 15 et 16 janvier.

Ce vendredi, Édouard Philippe doit recevoir les partenaires sociaux à Matignon. Le Premier ministre recevra les organisations syndicales et patronales les unes après les autres pour parler d'une conférence de financement, proposée par la CFDT.