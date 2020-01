EN DIRECT - Réforme des retraites : Mélenchon propose à la gauche une motion de censure contre le gouvernement

MACRON





Lors de son déplacement à Pau, le président de la République s'est exprimé sur les retraites. "C'est un sujet qui inquiète, légitimement", selon Emmanuel Macron.

"Ce que nous allons faire c'est ce qui seul permettra de consolider un modèle où les actifs continuent de financer la retraite des retraités. Simplement ça suppose des changements, et de projeter tout le monde vers un système plus simple, plus juste et universel. Universel ça ne veut pas dire le même pour tout le monde, mais ça veut dire qu'on sort d'une société de statuts."

Il estime que les 42 systèmes nourrissaient l'"injustice" et suscitaient "la méfiance" et que le système universel sera plus juste, notamment pour les salariés aux carrières hachées ou longues.