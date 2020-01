EN DIRECT - Réforme des retraites : "L'âge pivot est un faux problème, il existe déjà", déclare Philippe Martinez

CGT

Philippe Martinez est au micro, après son rendez-vous avec Edouard Philippe : "On a rappelé deux choses. Sur le fond, notre désaccord avec ce projet de réforme du gouvernement, et le fait que, plus l'exécutif essaie d'expliquer le texte, moins les Français comprennent. Ça pose un sacré problème pour un projet de réforme censé simplifier le régime."





"Nous sommes favorables à ce qu'il y ait une étude économique qui respecte la diversité des organisations syndicales et patronales pour que nous présentions nos propositions avec des experts économiques, de financement de la sécurité sociale et des retraites. Par exemple, l'augmentation des salaires. Le gouvernement a la main pour définir un plancher, le Smic, mais le gouvernement ne veut pas.





Deuxième chose, nous voulons faire le bilan des exonérations sociales faites aux entreprises qui privent la Sécurité sociale et les retraites de ressources importantes, plusieurs milliards. Nous pourrions présenter au Premier ministre le fait de réintégrer des cotisations patronales pour augmenter les retraites.





Autre proposition, la réduction des dividendes, puisque le Cac 40 se porte bien, et l'égalité salariale entre femmes et hommes, qui représenterait plus de 6,5 milliards d'euros pour les retraites."