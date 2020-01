EN DIRECT - Réforme des retraites : la conférence de financement lancée le 30 janvier

COUPURES D'ÉLECTRICITÉ : MARTINEZ RÉAGIT





"Non", Philippe Martinez ne demande pas aux membres de la CGT qui réalisent des coupures d'électricité d'arrêter. Le secrétaire général du syndicat préfère "dire au gouvernement 'écoutez'", plutôt que de "stigmatiser les grévistes". Car pour lui, ces actions ne sont "pas de la délinquance" et ciblent "des points stratégiques". "On ne vise pas les citoyens, même s’il peut y avoir quelques dégâts collatéraux", a-t-il déclaré. Quant aux accusations de mettre en danger les citoyens, comme Eric Ciotti ce matin sur LCI, le syndicaliste rappelle que – concernant les ascenseurs et les personnes dans les hôpitaux par exemple – il y a "des systèmes de secours".





Cependant, Philippe Martinez le répète, "non", ce n'est pas acceptable de couper l'électricité au siège de la CFDT.