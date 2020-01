EN DIRECT - Réforme des retraites : la grève a coûté plus d'un milliard d'euros à la RATP et à la SNCF

MOTION DE CENSURE

Le PCF et le PS ont adressé une fin de non recevoir, pour l'instant, à l'attention de Jean-Luc Mélenchon, au sujet de la motion de censure pour laquelle le chef de file des insoumis les sollicitaient.





"Nous ne signerons pas à ce stade une motion de censure alors que le débat n'a pas commencé", a assuré le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, qui entend, avant cela, "faire dans le débat parlementaire la démonstration y compris auprès de la majorité que cette réforme est une réforme improvisée et qui va être la cause d'immenses régressions". "Si le gouvernement n'entend rien, effectivement il faudra peut-être aller jusqu'à la motion de censure, mais comme achèvement et non pas comme un préalable".





Le ton est peu ou prou le même du côté de Fabien Roussel, patron du PCF : "Nous lui avons dit que nous préférons aujourd'hui être dans la mobilisation avec les salariés." Temps social, puis temps parlementaire : "Nous ne nous projetons pas dans le travail parlementaire et nous espérons que le gouvernement va retirer son texte de loi, et qu'il ne le présentera pas au parlement". Et d'ouvrir la porte pour le futur : "Il sera temps d'étudier ce type de procédure si jamais le texte de loi venait au parlement".