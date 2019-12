EN DIRECT - Retraites : Le Maire évoque des "négociations", la CGT exclut toute trêve de Noël

PHILIPPE





"Personne n'imagine que quand on bouscule des situations bien établies (...) pour créer un système plus juste, on ne va pas se heurter à des oppositions, et des oppositions syndicales. Je ne critique pas, mais je m'y attendais."

"Quand on dit des choses qui ne sont pas agréables à entendre, travailler plus longtemps pour que les pensions ne baissent pas, on n'est pas très populaire" reconnaît-il.

"Est-ce que les Français me croiraient si je leur disais 'voilà des nouveaux droits', mais pas comment on va les financer ?"