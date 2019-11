EN DIRECT - Réforme des retraites : le mouvement du 5 décembre soutenu par 62% des Français

CONTEXTE





La grève à partir du 5 décembre s’annonce comme une épreuve de force et pour la préparer, le gouvernement est convoqué dimanche à Matignon. Pour établir une feuille de route sur la réforme des retraites et tenter de limiter l’impact du conflit, notamment dans les transports. En attendant, les partenaires sociaux vont se succéder encore aujourd’hui chez le Premier ministre et ça commence par la CGT à 9h30 avant l’U2P à 10h30 et la CFE-CGC en fin d’après-midi. Objectif : maintenir le dialogue.