EN DIRECT - Réforme des retraites : le projet sera dévoilé début 2020, annonce Edouard Philippe

ELYSEE





Edouard Philippe : "Les consultations devraient s'achever autour des 9 ou 10 décembre." Puis Jean-Paul Delevoye "présentera les conclusions qu'il formulera au terme de cette consultation et j'aurai l'occasion, dans les jours qui suivront, de présenter dans sa globalité et très précisément le projet que le gouvernement présentera au Parlement au début de l'année 2020", a ajouté le Premier ministre, qui s'est dit "plus que jamais déterminé à construire ce système universel de retraite" censé remplacer les 42 régimes existants.





Sur les grèves du 5 décembre : "J'ai le plus grand respect pour le droit de grève, en revanche j'appelle chacun au calme et au respect de la loi, de la propriété, des biens publics, et au respect des forces de l'ordre."