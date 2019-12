EN DIRECT - Réforme des retraites : "Nous avons constaté qu'on n'était pas d'accord", déclare Philippe Martinez après son entrevue à Matignon

AUTOCARS





Les chauffeurs d'autocars, mais pas ceux de bus scolaires ou de transports en commun urbains, pourront "temporairement" rouler plus longtemps jusqu'au 24 décembre inclus, afin de contourner les perturbations liées au mouvement social national contre les retraites, selon un arrêté publié mercredi 18 décembre au JO.





Entre les 18 et 24 décembre, la durée maximale de conduite des chauffeurs de transport routier de voyageurs sera allongée dans la limite de deux heures par jour et dans celle de six heures par semaine. En temps normal, la durée quotidienne de conduite effective dans le transport routier de personnes ne peut excéder neuf heures pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes. Exceptionnellement, elle peut être portée à 10 heures deux fois maximum par semaine. La durée hebdomadaire de conduite ne peut elle dépasser 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.