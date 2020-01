EN DIRECT - Réforme des retraites : nouvelles négociations avec les syndicats, le gouvernement durcit le ton sur l'âge-pivot

Des coupures d'électricité ont eu lieu à Périgueux et Marmande liées au mouvement social. 34.000 foyers ont été privés de courant à Périgueux (Dordogne) ce jeudi matin de 9h20 à 9h55 ainsi que 55.000 foyers à Marmande (Lot-et-Garonne) dans la nuit de mercredi à jeudi entre 1h30 et 3h.

La SNCF affirme dans son communiqué que 80% des TGV Inoui et Ouigo et 60% des TER seront assurés jusqu'au dimanche 12 janvier.

"Notre ambition est d'avoir un système universel et pérenne et équilibré pour des dizaines d'années", lui a rétorqué la porte-parole Sibeth Ndiaye. Confrontée aux annonces de retraites spécifiques pour certaines professions, elle a répondu que "l'universalité ce n'est pas l'uniformité".

"C'est projet contre projet" a résumé Catherine Perret à propos des désaccords entre CGT et gouvernement. Alors que Sibeth Ndiaye reproche au syndicat d'être "dans le tout ou rien", elle lui a rappelé que la CGT avait "porté un projet global alternatif à votre réforme" et ce depuis deux ans.

"Nous appelons à préparer des actions pour les 14, 15 et 16, dont les modalités seront précisées samedi soir en fonction de la réussite du (samedi) 11", nouvelle date de mobilisation interprofessionnelle, a indiqué Eric Beynel, porte-parole de Solidaires, après plus de quatre heures de réunion au siège de FO.

Régimes spéciaux : l’Etat s’engage à revaloriser la "rémunération" des enseignants et des chercheurs. Cet "engagement" figure dans le "l'article premier" du projet de loi ordinaire, est censé garantir un "même niveau de retraite pour les enseignants et chercheurs que pour des corps équivalents de même catégorie de la fonction publique". Il "sera rempli dans le cadre" de lois de programmation de l'Education nationale et de la Recherche, précise le texte.

Emmanuel Macron soit intervenir ce soir à 18h30 devant les membres de la Convention citoyenne pour le Climat et échanges au Palais d'Iéna. On ignore s'il y a ou non un lien entre les deux événements.

Jeudi 9 janvier, des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé partout en France pour la quatrième journée de manifestations interprofessionnelles contre la réforme des retraites, après plus d'un mois de conflit entre syndicats et exécutif. Au 36e jour de grève, 452.000 manifestants ont été recensés par le ministère de l'Intérieur, dont 56.000 à Paris, là où la CGT a recensé plus de 300.000 personnes dans la matinale. Ce jeudi soir, l'intersyndicale formée par la CGT, FO, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse a appelé à de nouvelles actions les 14, 15 et 16 janvier.

Ce vendredi, Édouard Philippe doit recevoir les partenaires sociaux à Matignon. Le Premier ministre recevra les organisations syndicales et patronales les unes après les autres pour parler d'une conférence de financement, proposée par la CFDT.