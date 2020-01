EN DIRECT - Réforme des retraites : Philippe menace de faire intervenir les forces de l'ordre dans les raffineries bloquées

EDOUARD PHILIPPE SUR RTL





Sur l'âge pivot : "On incite nos concitoyens à travailler plus longtemps pour garantir la solidité du système. Un système qui permet à certains Français de partir moins tard à la retraite (...) Je ne suis fermé sur aucune modalité, je suis attaché à un principe, que cette réforme ne soit pas irresponsable, qui ne demande pas comment on finance ces avancées. On est prêt à faire des avancées pour plus de progrès. Si les syndicats ont mieux que l'âge-pivot à proposer, je le prendrai en compte."