Reforme des retraites : suivez l'interview d'Edouard Philippe sur TF1 et LCI

DISCOURS DE LA MÉTHODE - Le Premier ministre est l'invité de TF1 ce jeudi soir afin d'expliquer le calendrier et la méthode du gouvernement pour mettre en place - à l'été 2020 - la réforme des retraites. Un dossier ultra-sensible qui provoque des oppositions farouches dans le pays à l'image de la journée de mobilisation massive ce vendredi à la RATP.

Du "temps", du "temps" et encore du "temps". Edouard Philippe a présenté ce jeudi la méthode et le calendrier de la réforme des retraites que le gouvernement veut mettre en place avec un mot d'ordre : temporiser et assurer que "la réforme n'est pas écrite". A la veille d'une journée de blocage massif dans les transports parisiens, le Premier ministre avance avec d'infinies précautions sur le sujet des retraites, en égrenant devant le Conseil économique, social et environnemental les gages apportés par l'exécutif. Ce jeudi soir, il est l'invité de TF1 pour expliquer sa méthode et ce qui attend les Français.

Le projet de loi qui définira le nouveau système universel par points et les générations concernées devra être voté au Parlement "d'ici la fin de la session parlementaire de l'été prochain", soit juillet 2020