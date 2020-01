EN DIRECT - Retraites : 51% des Français toujours favorables à la mobilisation contre la réforme

SÉGOLÈNE ROYAL





Invitée sur LCI, Ségolène Royal est longuement revenu sur les mouvement sociaux : "Qui ne serait pas surpris par la longévité de ce mouvement social ? Pourquoi on en est arrivé là, comment on en sort ? Par rapport au mécontentement concernant la réforme des retraites, on voit qu’il y a tous les jours un recul. Aujourd’hui, retirer la réforme serait une décision de bon sens. Si l’opinion est encore derrière le mouvement, c’est que les gens savent que la protection sociale est menacée. Les Français ont bien compris que ce patrimoine commun est gravement menacé. Il faut que le gouvernement cède sur un certain nombre de réformes qu’il a mal engagées."