EN DIRECT - Retraites : malgré la démission de Delevoye, la réforme "demeure" et ne sera pas retirée, prévient Sibeth Ndiaye

MATIGNON A LCI





A LCI, Matignon a déclaré : "Jean-Paul Delevoye a décidé seul" de partir. "C’est une décision responsable, c’est la décision d’un homme. Le Premier ministre ne lui a pas demandé de partir. Jean-Paul Delevoye était très attaché à la réforme. Il a préféré partir plutôt que de gêner son entreprise."





Dans un communiqué diffusé un peu plus tôt, l'entourage du Premier ministre avait salué "le sens des responsabilités" et remercié Jean-Paul Delevoye "pour le travail de conviction et de dialogue mené depuis deux ans en tant que haut-commissaire aux retraites avec les partenaires sociaux et les parlementaires".