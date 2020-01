EN DIRECT - Retraites : la plus grosse usine hydro-électrique mise à l'arrêt pour protester contre la réforme, annonce la CGT

INTRUSION A LA CFDT : IL Y A "FORCEMENT UNE COLÈRE" (SOLIDAIRES)





Le porte-parole de l’union syndicale Solidaires ne cautionne pas. Mais il ne condamne pas non plus. Interrogé ce mardi 21 janvier sur LCI, Eric Beynel a justifié l’intrusion au siège de la CFDT par la "colère" des grévistes qui tentent de se faire entendre. Notamment face à un gouvernement qui a, selon le syndicaliste, joué "une stratégie de la division et de la tension", en donnant une "place centrale" dans les négociations à la CFDT au détriment de l’intersyndicale, pourtant à l’origine de la contestation.





Dès lors, il y a "forcément une colère qui s’exprime", et Eric Beynel n’a pas estimé qu’il était à lui de "juger " de sa légitimité. Le porte-parole de Solidaires a toutefois noté que la CFDT faisait le choix de porter plainte. Une stratégie "contraire aux traditions ouvrières et syndicales". "En général, on règle les choses entre nous, sans trainer des camarades devant les tribunaux."