EN DIRECT - Retraites : le trafic sera "normal" à la RATP et à la SNCF ce lundi, assure Djebbari

OPPOSITION

Syndicats et responsables politiques opposés à la réforme du régime des retraites ont sauté sur l'avis du Conseil d'Etat pour réclamer le retrait d'un texte "incohérent" et "mal ficelé". La CFE-CGC, syndicat des cadres, s'est réjoui de voir le Conseil d'Etat confirmer "en tout point ce que nous exprimons depuis le début", dénonçant "un vrai problème de consistance juridique du texte".





Du côté d'Yves Veyrier, à FO, on raille un gouvernement qui "ne maîtrise absolument pas son sujet", se félicitant que "le Conseil d'Etat démonte l'artifice de communication du "un euro donnera les mêmes droits" et du système censé être plus simple, soulignant la complexité et la diversité des règles de cotisation et d'ouverture des droits".