EN DIRECT - Retraites : le projet de loi sera présenté au Parlement "fin février", annonce Philippe

MAMAN J’AI RATÉ L’AVION





Entre improvisation, débrouille, et entraide, les touristes étrangers arrivant à l’aéroport font face à la grève. Avec des informations pas toujours traduites et une population étrangère pas forcément consciente du mouvement social, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Outre le faible nombre de RER circulant en direction d'Orly ou de Roissy et des rames qui sont bondées, le problème est aussi la disponibilité des taxis et la demande en VTC qui fait exploser les tarifs. Un ingénieur raconte ainsi comment il a dû dépenser 130 euros afin de rejoindre son hôtel dans la capitale. De quoi faire exploser le budget du voyage. Sur place, on choisit dont plutôt de partager un taxi afin de réduire le prix au mieux.





Du côté des Franciliens aussi l’heure est au système D. Les usagers interpellent parfois directement la RATP sur Twitter afin de savoir comment arriver à l’aéroport, et prennent de nombreuses heures d’avance afin de ne pas rater leur vol. Tôt matin, il fallait encore dépenser une cinquantaine d'euros et passer plus d'une heure et demi dans un VTC pour rejoindre l'aéroport Charles de Gaulle depuis le nord de Paris, selon le constat de notre journaliste sur place.