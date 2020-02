EN DIRECT - Retraites : syndicats et organisations patronales reçus le 13 février à Matignon

MELENCHON

Alors que se déroule la 9e journée interprofessionnelle contre la réforme, Jean-Luc Mélenchon est dans la rue : "On s'est réparti le travail, avec deux piliers en commission, Quatennens et Autain, tandis que les autres se relaient en séance ou dans la rue." "On sert les dents, parce que c'est dur, les gens perdent du salaire. On a le sentiment d'un immense gâchis, tous les milieux sociaux, des professions qui lui demandaient rien comme les avocats, le patronat qui se demande à quoi bon. On a l'impression d'avoir à faire à un obstiné qui a perdu contact avec la réalité".