EN DIRECT - Routiers en colère : une quinzaine de barrages filtrants sur plusieurs autoroutes

EDOUARD PHILIPPE - LA FIN DES RÉGIMES SPÉCIAUX MAINTENUE





"Je voudrais dans cette période de grève et d'inquiétudes, adresser quelques messages simples. Aux Français tout d'abord : si nous cherchons à mettre en place le système universel des retraites, c'est que nous avons la conviction que cela permettra aux Français d'avoir les même droits en cotisant de la même façon. Ce sera un système de solidarité nationale et non plus de solidarité répartie par métier, tous les Français seront solidaires de tous les Français, peu importe leur métier, leur statut ou leur ancien régime de retraite."





"Aux entreprises des transports, aux syndicats de la SNCF et de la RATP, je le dis tranquillement : la mise en place d'un système universel de retraite entraîne la fin des régimes spéciaux. Je ne crois pas que les Français puissent durablement accepter des régimes qui permettent à certains de partir plus tôt et avec plus, alors qu'ils font le même métier."





"Mais je le dis aussi, il ne sera pas raisonnable, pas juste, de changer les règles en cours de partie et de placer en difficulté des femmes et des hommes qui ont fait des choix de vie, d'investissements, sur le fondement des régimes actuels. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que les transitions doivent être progressives et non brutales. Nous le devons à chacun, c'est une histoire de justice individuelle et sociale."