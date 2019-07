EN DIRECT - Suivez le défilé du 14-juillet avec nous

Cette année, la coopération militaire européenne est à l'honneur. Ainsi, ce dimanche à Paris, les neuf pays participant aux côtés de la France à l'Initiative européenne d'intervention (IEI) - née il y a un an sous l'impulsion du président Macron, avec pour objectif de développer une "culture stratégique partagée" - paraderont au sein du défilé : la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, l’Estonie, l’Espagne, le Portugal et la Finlande. Le défilé à pied s'ouvrira d’ailleurs sur leurs emblèmes.





Au total, ce sont 4299 femmes et hommes qui participeront à pied à cette cérémonie. Dans le ciel, 107 avions et hélicoptères feront une démonstration au cours d’un défilé placé également sous le signe l’innovation et des technologies les plus avancées.