EN DIRECT - Taxis, auto-écoles et ambulances manifestent : ralentissements en cours en Ile-de-France

L'opération escargot vise à protester contre des dispositions du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) qui "cassent l'équilibre entre VTC et taxis", selon Adil Karami, porte-parole de SUD-Taxi. Mais échaudées par les pistes lancées pour réformer le permis de conduire, les auto-écoles, à l'appel des deux principales organisations de la profession (CNPA et Unidec), participeront également au mouvement lundi.





Enfin, déjà mobilisés fin 2018 contre une réforme du financement des transports de santé, des ambulanciers sont appelés à se joindre au mouvement par l'Association de défense des transporteurs sanitaires (ADTS). "On a demandé à être reçus par le Premier ministre", a souligné M. Karami, assurant que cette journée constitue "un acte 1" rassemblant les trois professions et que "le gouvernement a intérêt à régler les problèmes le plus vite possible". "Nous sommes déterminés parce que sinon on va au dépôt de bilan. On est menacé par l'uberisation", a-t-il affirmé.