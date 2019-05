EN DIRECT - Intrusion à la Pitié-Salpêtrière : un geste "idiot et scandaleux", réagit Edouard Philippe

MAXIME NICOLLE





Dans un "live" sur Facebook Maxime Nicolle revient sur cette journée du 1er-Mai. En début de cette vidéo, visionnée plus de 35.000 fois, cette figure du mouvement salue des Black Blocs qui "se mettent devant les gens pour les protéger" et s'en prennent à "des choses qui représentent l’oligarchie ou l’économie capitaliste". Et d'ajouter cependant : "Il y a une chose qui est très importante à dire : Je dénonce toute forme de violence, qu’elle vienne d’un côté ou de l’autre."





Si ce Gilet jaune dit ne pas "légitimer la violence" il estime que "quelqu’un qui est en colère ne réagit pas de façon logique". "Non, je ne soutiens pas la violence, mais vous ne me ferez pas cracher sur la gueule des Black Blocs (…) et vous ne me ferez pas cracher sur la gueules des flics."