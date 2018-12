GYROS BLEUS





Linda Kebbab, déléguée nationale syndicat Unité SGP Police FO, est venue annoncer ce matin sur LCI que les forces de l'ordre envisageaient de manifester à la rentrée 2019, pour protester notamment contre leurs conditions de travail et le manque de reconnaissance à leur égard. "On ne peut pas avoir une police des riches et une police des pauvres, on ne peut pas avoir une police qui baisse et demander aux communes ou aux plus riches d'assurer leur propre protection" a déclaré Linda Kebbab.

A la question de savoir si finalement les policiers étaient eux aussi un peu Gilets jaune, la déléguée syndicale a répondu : "Ils le sont depuis le début. Nous avions appelé à une journée de soutien le 17 novembre avec notamment une journée zéro PV."