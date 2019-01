RÉPONSES - 80km/h





Interpellé sur la limitation de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires, Emmanuel Macron s'est à nouveau dit prêt à des aménagements au cas par cas.





"Le gouvernement a eu raison de s'attaquer au sujet de l'insécurité routière, c'est un débat important et c'était courageux", a-t-il dit. "Force est de constater que ce n'est pas compris. Je ne suis pas dans le déni de réalité. Ça fait partie des sujets où on peut peut-être, en gardant notre efficacité collective, remettre du dialogue et voir si concrètement on ne peut pas remettre au plus près du terrain des décisions d'équilibre."





"Je suis passé sur certaines routes, on n'arrive pas à monter à 80km/h déjà. Sur d'autres, ça énerve davantage car on peut y aller un peu plus fort en montant à 85-90 km/h. On peut essayer ensemble de garder notre efficacité et avancer", a-t-il ajouté.