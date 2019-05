EN DIRECT - Manifestation du 1er-Mai à Paris : Philippe Martinez exfiltré du cortège à cause des blacks blocs

PHILIPPE MARTINEZ SUR LES VIOLENCES





Toujours sur France Inter, le secrétaire général de la CGT a été interrogé sur les potentiels dérapages de ce mercredi 1er mai. Rappelant que "ce n'était pas nouveau" il a simplement assuré que la sécurité à l'intérieur du cortège serait assurée par les organisations syndicales, et qu'à l'inverse, "ce qui se passe en dehors du cortège est la responsabilité du ministre de l'Intérieur".





"On n'accepte pas la violence, mais on n'accepte pas non plus les ordres données aux forces de l'ordre de tirer sur les manifestants", avec des LBD ou autre, a ensuite affirmé Philippe Martinez. "Les casseurs sont une minorité, il ne faut pas faire d'amalgames avec les Gilets jaunes, il y a du mécontentement dans ce pays qui doit s'exprimer aujourd'hui."