BENJAMIN GRIVEAUX





Dans une interview au Parisien, le porte-parole du gouvernement et aspirant candidat à la mairie de Paris Benjamin Griveaux, a déclaré : "La France n'en peut plus. Nous faisons face à une minorité d'enragés. J'ai aussi vu samedi dans les rues des gens qui ont manifesté calmement pour le climat, notamment des jeunes, mais aussi des Français qui ont débattu dans les conférences citoyennes régionales du Grand débat. Pour moi, ça c'est la France. Une France républicaine, démocrate, qui aime le débat. Ce qu'on a vu sur les Champs-Elysées, ce n'est pas la France. Il n'y a pas d'excuses à chercher quand on participe, encourage ou qu'on applaudit des violences, des incendies et des pillages."