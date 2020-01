EN DIRECT - Violences policières contre des manifestants : les syndicats agacés par les remarques de Macron et Castaner

REPONSE POLICIERE

Les syndicats de policiers ont très peu appréciés les sermons de l'exécutif visant à responsabiliser les policiers auteurs de violences disproportionnées dans l'exercice de leurs fonctions. "Ses propos sont malvenus après la mort d'un collègue et alors que les responsables sont toujours en fuite", a souligné le représentant d'Alliance Frédéric Lagache, tandis qu'un autre indique : "On ne justifie pas tout, mais il faut remettre les choses dans leur contexte", en référence aux "60 semaines de manifestations et de mouvement des Gilets jaunes".





Autre argument déployé implicitement, le fait que ces violences soient générées par les "crachats", les "insultes" envoyés aux policiers, des gestes insuffisamment sanctionné à leurs yeux : "Il faut faire en sorte que la police soit respectée et qu'il y ait des sanctions lorsqu'il y a outrage".





Côté commissaires, on est en revanche plus compréhensif : le patron du SNCP-Unsa a ainsi expliqué qu'il fallait "savoir reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas. Le croche-pied à Toulouse, ça fait mal à tout le monde".





Dans leur ensemble, toutefois, les organisations critiquent les directives de Didier Lallement, et sa tendance à valoriser la mobilité et le contact dans l'encadrement des manifestations. Auparavant, les forces de l'ordre se tenaient à distance. "Maintenant, on n'envoie pas les bonnes unités. Les CRS et les gendarmes mobiles attendent, les BRAV (brigades de répression de l'action violente) sont en première ligne", dénonce l'Unsa Police.