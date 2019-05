Enfants de djihadistes en Syrie : le Défenseur des droits et la CNCDH s'alarment des "traitements inhumains"

Dans un communiqué, Jacques Toubon demande que cessent "les traitements inhumains et dégradants subis par les enfants et leur mère dans ces camps". Il demande également à l'Etat Français de "mettre fin aux atteintes aux droits et à l'intérêt supérieur de l'enfant", et la mise en place de mesures pour garantir "le droit au recours effectif devant les autorités françaises pour faire cesser et réparer les atteintes au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit de ne pas être détenus arbitrairement".





Et Jacques Toubon, de fixer un ultimatum au Gouvernement. Il donne un mois au gouvernement pour qu'il fasse suite à ces "recommandations". Il en conclut que la rétention d’enfants dans ces camps et leurs conditions de rétention constituent des atteintes à leurs droits garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990.