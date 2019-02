Enfants : leur premier Salon de l'Agriculture

Le Salon de l’Agriculture a ouvert ses portes ce samedi 23 février 2019. Un événement qui a accueilli de nombreuses personnes pour cette première journée.



Pour les petits enfants et souvent aussi les grands, caresser pour la première fois un lapin ou une vache est une expérience qui les émerveille. C’est exactement ce que viennent chercher ces visiteurs, qui pourront profiter d’une semaine de découverte.



