Enfants privés de train à Noël : entre système D et covoiturage, les parents cherchent des alternatives

C'est la nouvelle épine dans le pied de la communication de la SNCF sur son plan de transport prévu à Noël : la suppression pure et simple, entre le 20 et le 24 décembre, du dispositif "Junior & co" qui permet en temps normal aux enfants âgés de 4 à 14 ans de voyager en groupe, accompagnés d'un animateur diplômé. En tout, ce sont 5000 enfants qui seront concernés par ces annulations.

La SNCF a justifié cette suppression temporaire du dispositif par le fait qu'il avait fallu renforcer un plan de transport pour permettre à une majorité d'usagers détenteurs de billets de prendre un train. Pour cette raison, il a fallu recaser les voyageurs dans des voitures supplémentaires, alors que le service "Junior & Co" nécessite de réquisitionner l'intégralité d'un wagon pour assurer la sécurité des enfants.