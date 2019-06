Enquête de L214 sur les "vaches à hublot" : problème légal ou éthique ?

"Depuis cette directive, toutes les expériences scientifiques sur les animaux doivent obtenir un avis favorable d'un comité d'éthique en expérimentation animale et une autorisation du ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche", souligne Lucille Boisseau-Sowinski, juriste spécialiste des questions de droit animalier. "Auparavant, il suffisait que les centres de recherche soient agréés par le ministère". Grossièrement, une fois l'agrément en poche - élément qui reste nécessaire aujourd'hui à chaque institut d'expérimentation animale - les chercheurs pouvaient lancer les protocoles qu'ils souhaitaient. "Il y avait des contrôles et bien souvent un comité d'éthique en interne (ou régional, ndlr) mais ce n'était pas aussi encadré", poursuit la chercheuse à l’université de Limoges.





"Pour chaque nouvelle expérimentation, l'équipe de chercheurs va déposer un dossier détaillant le nombre d'animaux, l'objet de la recherche, le protocole à suivre, le degré de souffrance et les mesures pour l'éviter, par exemple l'administration de médicaments analgésiques, ainsi que le sort que connaîtront les animaux à la fin de l'expérience. A partir de ce dossier, le comité donne ou non son accord, il peut également émettre une réserve et dans le cas d'une procédure dite sévère (il existe types de procédures selon le degré de souffrance : légère, modérée, sévère et sans réveil, ndlr), demander une étude rétrospective."





Selon nos informations, le groupe Avril a bien obtenu en 2014 un avis favorable du comité d'éthique en expérimentation animale des Pays de la Loire, pour mesurer la valeur nutritionnelle d'aliments ou de matières premières sur des vaches. Le comité n'a pas demandé d'étude rétrospective, autrement les experts n'ont pas considérés que la souffrance serait "sévère".