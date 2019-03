Enquête : en finir avec les violences conjugales

Volontaires ou contraints, des hommes violents sont invités à réfléchir sur les événements déclencheurs et les sentiments qui peuvent conduire à la violence au sein du couple. C'est pour éviter d'arriver à de telles extrémités que la justice a créé ces stages de responsabilisation. Dans l'Hexagone, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon.



