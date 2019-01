Enquête : l’impunité pour les marchands de sommeil

Le lundi 21 janvier 2019, le gouvernement avait présenté son plan pour lutter contre les logements insalubres et les marchands de sommeil. Un fléau contre lequel les municipalités n’ont cessé de combattre. En ce début d’année 2019, près de 450 000 logements sont considérés comme indignes dans tout le territoire et quatorze sites prioritaires ont été identifiés.



