Enquête : quand les gangsters règlent leurs comptes

Dans le milieu, la règle est écrite en lettres de sang : pour survivre, il faut souvent donner la mort. Au total, cinq personnes ont été abattues ces derniers mois, certaines en plein jour. Des assassinats ciblés version grand banditisme. Chaque fois, deux tueurs à moto et des balles en pleine tête. Des témoignages rares ont été recueillis.



