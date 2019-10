Enquête sur le salaire des infirmiers

La grève des personnels hospitaliers se poursuit dans de nombreux établissements. La question des salaires est au cœur de leurs revendications. Chez les infirmiers et les infirmières, ils sont nombreux à faire des choix radicaux pour tenter de mieux gagner leur vie, comme partir à l'étranger. D'autres cumulent deux emplois. Un sujet tabou, car cette pratique est illégale.



