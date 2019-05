Enquête sur les arnaques des marabouts du Net

Consulter un chaman en ligne ou apprendre à se nourrir uniquement de lumière, un tiers des Français a déjà eu recours à des thérapies parallèles. Les gourous du Web inquiètent les autorités comme les associations. Les discours ésotériques ne touchent plus seulement les classes moyennes et supérieures, mais aussi les jeunes, les ouvriers et les retraités.



