Épinglée par la Fondation Abbé Pierre, BNP Paribas retire son mobilier anti-SDF

Des rochers sous les ponts, des pots de fleurs dans les entrées ou des clous sur les rambardes, l'imagination pour empêcher les sans-domicile de s'installer ne manque pas. Le 13 février dernier, la Fondation Abbé Pierre (FAP) a remis les "Pics d'Or" des pires innovations en matière de mobilier urbain anti-SDF. Et sur le podium se trouvait BNP Paribas.





"Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'innovation en la matière", ironise Christophe Robert, délégué général de la FAP. "On constate une augmentation des dispositifs anti-SDF dans les centres-villes, où on voit bien que les enjeux du commerce, du tourisme et de l’attractivité sont très liés à ce phénomène", explique-t-il. Au total, six récompenses ont été remises. Le Clou, distinction qui récompense le dispositif le plus agressif, a été décerné à la banque BNP Paribas, pour son agence dans le 2e arrondissement de Paris.