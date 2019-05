Eric Drouet "dégoûté du mouvement", Maxime Nicolle pour des "opérations coups de poing" : y aura-t-il un "acte 27" ?

Le déclencheur du mouvement se dit exaspéré par la tournure qu'il prend. Dans une vidéo diffusée sur YouTube le 13 mai, il se dit même "dégoûté". "Il va vraiment falloir arrêter les manifestations déclarées", lance-t-il devant sa caméra, tout en prenant soin d’épargner ses "amis" qu’il "apprécie énormément". "Je ne les rejoins plus du tout sur le mouvement avec ces manifestations à thème qui s’éloignent de plus en plus des revendications principales des Gilets jaunes." Au fil des sept minutes de la vidéo, le routier déroule sa frustration : les derniers "actes" ont été "ridicules", "des conneries". Car s’il admet que déclarer les manifestations les rendent plus "plus sécurisées", il estime aussi qu'elles ne font plus "chier le gouvernement". "Le samedi soir, à 23h, on est passé à autre chose. Ça, ce n’est pas une forme de résistance." Un ras-le bol qui se poursuit tout au long de la séquence, versant parfois dans une lourde ironie : "Le thème de la semaine prochaine c’est ‘comment se faire enfler par Macron en quatorze étapes’?"