Essais nucléaires en Polynésie : derrière la plainte contre la France, très peu de victimes indemnisées

Ce système d'indemnisation mis en place au sein d'un comité, le CIVEN, a rendu son rapport annuel, en juin dernier. Depuis sa création, le Civen a enregistré 1 245 demandes d’indemnisation. Parmi eux, 923 venaient de militaire, 145 de la population polynésienne et 45 du Sahara algérien. Seules 11 % des demandes ont été acceptées depuis mars 2015. Selon Philippe Tardy, directeur du CIVEN, une procédure d'indemnisation est variable : "entre le moment où une personne dépose son dossier, où on l’examine, une lettre de dossier complet est envoyée et on a 8 mois pour décider de cette indemnisation".





Originellement, la notion de "risque négligeable"avait été incluse dans cette loi. "Un obstacle majeur, nous étions face à un mur", explique Me Labrunie. En effet, cette notion empêchait la plupart des demandes d'indemnisations. Un obstacle enfin levé en 2017, par la commission mixte paritaire. A ce jour, selon les derniers chiffres publiés, 121 personnes ont été indemnisées depuis la mise en place de ce comité et depuis 2013, trois maladies ont d'ailleurs été ajoutées à cette liste : ce qui élargit la possibilité d'obtenir une indemnisation et permet aussi le réexamen des dossiers précédemment rejetés.





"Chez les personnes qui ont été reconnues victimes, il y a ce soulagement de voir enfin aboutir ce contentieux avec une réponse : 'oui, vous avez été exposé, vous êtes malades et les deux sont liés'. On reconnait que les personnes sont victimes. C’est une reconnaissance du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires", poursuit Me Labrunie.