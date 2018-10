Etat : les radars devraient rapporter plus d'un milliard d'euros en 2019

C'est agaçant pour les automobilistes. Les recettes des radars sont estimées à plus d'un milliard d'euros en 2019, soit 50% de plus en trois ans. Le gouvernement prévoit également de mettre en service 4 700 radars automatiques. Ces nouveaux modèles sont capables de repérer plusieurs infractions à la fois, contrôler les routes secondaires et sécuriser les abords des chantiers. En Moselle, la multiplication des radars a favorisé la baisse du nombre d'accidents mais pas celui des personnes tuées sur les routes.



