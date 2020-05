Etats-Unis : quatre policiers de Minneapolis licenciés après la mort d'un homme noir lors d'une interpellation violente

Un usage "excessif et inhumain" de la force. Ce sont les mots de la famille de la victime pour caractériser ce drame. Lundi soir, George Floyd a été plaqué au sol par un policier de Minneapolis et immobilisé à l'aide d'un genoux sur la gorge. La scène a été filmée par une passante sur Facebook Live. On y voit le quarantenaire lutter pour sa survie et surtout répéter à plusieurs reprises : "je ne peux pas respirer". Après quelques minutes, l'homme noir s'immobilise face à la poigne du policier qui l’immobilise. Un témoin s'alarme alors : "Il ne respire plus, il ne bouge plus, prenez son pouls". Une ambulance arrivera quelques instants plus tard, trop tard. George Floyd décède peu après. Un porte-parole de la police a précisé que l'homme semblait drogué ou alcoolisé et que ce n'est qu'après l'avoir menotté le policier a "réalisé que le suspect souffrait d'une détresse médicale".