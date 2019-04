Eure-et-Loir : ils sont autistes et ils travaillent

L'autisme est un handicap qui touche 600 000 adultes dans notre pays, mais à peine 1% d'entre eux a un emploi. Les spécialistes sont pourtant catégoriques : il est tout à fait possible d'intégrer les autistes dans le monde du travail. Illustration en Eure-et-Loir, où une usine de production de dessert laitier embauche des autistes en CDI.



